Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per BFF Bank

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , con una variazione percentuale del 2,35%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BFF Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 1,592 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 1,685. L'indebolimento di BFF Bank è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 1,533.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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