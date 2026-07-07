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Piazza Affari: scambi in positivo per BFF Bank
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Punta con decisione al rialzo la performance della
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, con una variazione percentuale del 2,52%.
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