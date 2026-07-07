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Piazza Affari: scambi in positivo per BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per BFF Bank
Punta con decisione al rialzo la performance della banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, con una variazione percentuale del 2,52%.
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