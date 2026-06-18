Piazza Affari: performance negativa per BFF Bank

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BFF Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di BFF Bank mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,286 Euro. Rischio di discesa fino a 3,132 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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