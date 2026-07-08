Piazza Affari: movimento negativo per BFF Bank
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BFF Bank più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di BFF Bank rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,172 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,106. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,238.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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