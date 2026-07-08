Piazza Affari: movimento negativo per BFF Bank

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BFF Bank più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di BFF Bank rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,172 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,106. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,238.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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