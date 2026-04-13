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Piazza Affari: scambi in positivo per Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: scambi in positivo per Leonardo
Balza in avanti la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.
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