Milano 17:35
47.527 -0,17%
Nasdaq 19:36
25.261 +0,58%
Dow Jones 19:36
47.940 +0,05%
Londra 17:35
10.583 -0,17%
Francoforte 17:35
23.742 -0,26%

Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto immobiliare italiano
Giornata da dimenticare per l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 10.181,48 punti, ritracciando dell'1,57%.
Condividi
```