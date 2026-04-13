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SILVER del 12/04/2026

Finanza
SILVER del 12/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile

La giornata del 12 aprile è stata vissuta all'insegna della debolezza per il metallo prezioso, che ha terminato in calo a 75,9.

Lo status tecnico di medio periodo dell'argento rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 77,08, mentre i supporti sono stimati a 73,84. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 80,32.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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