SILVER del 12/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile
La giornata del 12 aprile è stata vissuta all'insegna della debolezza per il metallo prezioso, che ha terminato in calo a 75,9.
Lo status tecnico di medio periodo dell'argento rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 77,08, mentre i supporti sono stimati a 73,84. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 80,32.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)