SILVER del 14/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile
Effervescente il metallo prezioso, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,24%.
Tecnicamente, l'argento è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 81,04, mentre il supporto più immediato si intravede a 76,59. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 85,49.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)