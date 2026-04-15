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SILVER del 14/04/2026

Finanza
SILVER del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Effervescente il metallo prezioso, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,24%.

Tecnicamente, l'argento è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 81,04, mentre il supporto più immediato si intravede a 76,59. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 85,49.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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