America Airlines sceglie Starlink di SpaceX per il Wi-Fi a bordo di oltre 500 aerei

(Teleborsa) - American Airlines
prevede di installare il servizio internet satellitare Starlink
di SpaceX su oltre 500 aeromobili
a fusoliera stretta a partire dai primi mesi del 2027
.
Le compagnie aeree si stanno sempre più contendendo i viaggiatori di fascia alta
, anche offrendo connettività di bordo più veloce e affidabile.
L'implementazione riguarderà gran parte della flotta nazionale e internazionale a corto raggio, inclusi gli Airbus SE A321neo e A321XLR che entreranno a far parte della flotta, ha dichiarato martedì la compagnia aerea con sede a Fort Worth, in Texas.
Il servizio utilizzerà la rete satellitare in orbita terrestre bassa di Starlink, che secondo American è in grado di supportare streaming, giochi e videochiamate.
Si tratta di un'altra vittoria per la divisione SpaceX
di Elon Musk, che nel frattempo si sta preparando per la quotazione in borsa
, che si preannuncia come la più grande mai realizzata.
La divisione connettività di SpaceX, che include Starlink, ha registrato un fatturato di 11,39 miliardi di dollari
lo scorso anno, pari al 61% delle vendite totali.