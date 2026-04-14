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Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,81%

Il Nasdaq-100 termina a 25.842 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,81%
Brilla l'indice tecnologico di Wall Street, in aumento dell'1,81%, chiude a 25.842 punti.
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