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Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,76%

Il Nasdaq-100 termina a 30.001,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,76%
Brilla l'indice tecnologico di Wall Street, in aumento dell'1,76%, chiude a 30.001,32 punti.
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