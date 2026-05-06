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Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 2,08%
Il Nasdaq-100 termina a 28.599,17 punti
In breve
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Finanza
06 maggio 2026 - 22.03
Brilla l'indice tecnologico di Wall Street, in aumento del 2,08%, chiude a 28.599,17 punti.
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