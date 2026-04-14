Milano 13-apr
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Nasdaq 13-apr
25.384 +1,06%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 13-apr
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Francoforte 13-apr
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +2,38%

Nikkey a 57.849,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +2,38%
Indice Nikkey +2,38% a quota 57.849,02 all'apertura pomeridiana.
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