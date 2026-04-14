Carburanti in aumento: cresce l’interesse per le auto elettriche usate

(Teleborsa) - A causa delle tensioni geopolitiche, dalla fine di febbraio si registra un aumento continuo dei prezzi dei carburanti, nonostante il taglio delle accise di 24,4 centesimi al litro in vigore fino al primo maggio 2026. Questo scenario di rincari e incertezza sta incidendo sulle scelte degli automobilisti italiani. A marzo le richieste di auto elettriche usate sono cresciute del 41% rispetto a febbraio, mentre il diesel ha registrato un calo del 3%: lo evidenzia l’analisi del Centro Studi di AutoScout24.



Nello stesso mese, i prezzi delle auto elettriche usate si mantengono stabili intorno ai 27.780 euro rispetto a febbraio, ma risultano in lieve calo su base annua (-3,3%), creando nuove opportunità per chi è interessato all’acquisto.



Secondo quanto emerge dal sondaggio europeo di AutoScout24, il 60% degli automobilisti prevede un ulteriore aumento dei costi del carburante nei prossimi dieci anni. In questo contesto, il 29% si dichiara pronto a passare a un’auto ibrida, mentre il 26% valuterebbe l’acquisto di un veicolo elettrico. Un altro 26% preferirebbe invece ridurre l’uso dell’auto agli spostamenti essenziali, rinunciando a viaggi più lunghi o non necessari, mentre il 15% afferma che non modificherebbe le proprie abitudini di mobilità.



Tra coloro che prendono in considerazione un’auto elettrica- continua il sondaggio -, il 40% indica gli incentivi economici come fattore decisivo, il 37% il prezzo d’acquisto più accessibile e il 36% sia i progressi tecnologici sia i minori costi di gestione: sono questi i principali elementi emersi dal sondaggio di AutoScout24.



Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24, afferma: "A marzo abbiamo registrato un forte interesse da parte dei nostri utenti verso le auto elettriche: nessun’altra alimentazione ha mostrato una crescita altrettanto significativa in termini di ricerche sulla nostra piattaforma. Questo suggerisce come tra i fattori che stanno spingendo gli italiani ci sia anche una componente economica: lo avevamo già osservato con gli incentivi dello scorso anno e lo stiamo vedendo anche ora, in un contesto di aumento dei prezzi dei carburanti. Un interesse confermato anche dai dati ACI sui passaggi di proprietà di auto elettriche usate, che hanno registrato un +18,9% nel mese di marzo rispetto a febbraio. Lo stesso vale per le auto elettriche nuove che, secondo UNRAE, hanno registrato un +28,4%. Un chiaro segnale di come fattori esterni possano contribuire a spostare rapidamente le preferenze degli utenti".

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