Mercato auto UE in crescita ad aprile: +5,1% le immatricolazioni, boom elettrificato

(Teleborsa) - Ad aprile 2026, secondo i dati ACEA, le immatricolazioni di auto nell’UE raggiungono 972.314 unità (+5,1% su aprile 2025), mentre nel primo quadrimestre si arriva a 3.794.280 unità (+4,2%). Nell’area UE+EFTA+UK i volumi salgono a 1.152.315 unità (+7%) e 4.672.775 nel cumulato (+4,8%).



Cresce la mobilità elettrificata: le BEV aumentano del 37% e le PHEV del 16% in UE, trainate anche da incentivi in alcuni mercati. Le auto ricaricabili raggiungono il 30,4% di quota, mentre le elettrificate nel complesso arrivano al 67,3% del mercato.



Nei principali mercati europei, il Regno Unito segna +24%, seguito da Italia (+11,6%), Spagna (+8,4%) e Germania (+2,7%), mentre la Francia è sostanzialmente stabile (-0,3%).



In Italia le immatricolazioni crescono dell’11,6% ad aprile (155.145 unità) e del 9,8% nel quadrimestre, con forte crescita delle BEV (+98,8%) e delle PHEV (+73,2%), anche se la quota delle elettriche resta inferiore ai principali mercati europei.



Sul fronte alimentazioni, calano benzina (-16,5%) e diesel (-22,4%), mentre crescono le ibride e le elettrificate nel complesso (+36% nel mese). Negli altri Paesi: la Spagna cresce dell’8,4% ad aprile, la Francia cala dello 0,3% con forte aumento delle BEV (+41,8%), la Germania cresce del 2,7% con BEV al 25,8% di quota e il Regno Unito segna +24% con forte spinta delle flotte e delle elettrificate.







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