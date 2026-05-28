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Londra: giornata negativa in Borsa per Auto Trader Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata negativa in Borsa per Auto Trader Group
Ribasso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che passa di mano in perdita del 4,16%.
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