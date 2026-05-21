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Londra: movimento negativo per Auto Trader Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Auto Trader Group
Ribasso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che presenta una flessione del 3,32%.
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