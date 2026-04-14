Commercialisti, corsi Tax Control Framework al via il 28 aprile

(Teleborsa) - Il Consiglio nazionale dei commercialisti rende noto che sono disponibili sull'apposita piattaforma i corsi per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale a partire dal prossimo 28 aprile.



E' quanto emerge dall’informativa n. 64/2026 a firma del presidente nazionale della categoria Elbano de Nuccio, da cui emerge che i percorsi formativi sono suddivisi in tre moduli, aventi ad oggetto le seguenti materie: a) Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (40 ore); b) Principi contabili (20 ore); c) Diritto tributario (20 ore).



Nell’informativa si specifica che prima di procedere all'acquisto di ciascun modulo, l'iscritto dovrà verificare la sussistenza di una delle fattispecie di esonero parziale previste dal p. 5 del Protocollo d’intesa, sottoscritto l’11 aprile 2025, tra Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consiglio Nazionale Forense, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze e Agenzia delle Entrate (Allegato-2-informativa-106-2025-Protocollo-di-intesa-CNDCEC-CNF-MEF-ADE-siglato-11-aprile-2025.pdf). Non è previsto il rimborso dei moduli acquistati e non fruiti.



I corsi potranno essere seguiti da remoto on demand, accedendo alla Piattaforma all'indirizzo cndcec.labolearn.com e saranno disponibili a lungo termine, per permetterne la fruizione a tutti gli interessati. Questi ultimi, dopo essersi registrati, potranno procedere all’acquisto dei singoli moduli di proprio interesse, inserendo i dati per la fatturazione. Dopo aver ricevuto conferma della finalizzazione dell’acquisto, si sarà ammessi alla fruizione del corso.



Una volta completato ciascun modulo, si potrà accedere al relativo test di valutazione, oppure il candidato potrà scegliere di completare tutti i moduli e successivamente sottoporsi ai test. I test saranno svolti on line su altra Piattaforma con il sistema proctoring, tecnologia di sorveglianza digitale che consente di monitorare a distanza il comportamento del candidato durante il test e che garantisce l'identità del candidato. Per ciascun test, sarà possibile selezionare data e ora in cui si intende sostenerlo, scelte tra le date rese disponibili. Per lo svolgimento di ciascun test è previsto il pagamento di un contributo, che formalizzerà la prenotazione.



Tutti i requisiti per essere iscritti all’Elenco sono contenuti nel Regolamento recante le disposizioni sul funzionamento dell’Elenco degli iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.



I corsi sono accreditati anche ai fini della FPC, pertanto, i crediti formativi si riterranno acquisiti solo se i test di verifica saranno superati con esito positivo. Si precisa, infine, che i CFP maturati saranno a valere nell’anno di superamento del test, a prescindere dall’anno di fruizione del corso.



"Con l’avvio di questi corsi – afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio – entriamo a pieno titolo nella fase operativa del tax control framework: un passaggio storico per il fisco italiano e per la nostra professione. Si tratta di un’esclusiva professionale che è il frutto di un dialogo costante e costruttivo tra il Consiglio nazionale e le istituzioni, culminato nel pieno riconoscimento della centralità e delle competenze dei commercialisti. I professionisti italiani diventano così protagonisti di una riforma innovativa che, affidandoci un ruolo di elevata responsabilità, apre al tempo stesso nuove e concrete opportunità di lavoro per molti colleghi".

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