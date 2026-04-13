Commercialisti: focus su IA e report di sostenibilità

Documento di Consiglio e Fondazione Nazionali della categoria sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nel carbon accounting e nella disclosure ESG

(Teleborsa) - Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento "Intelligenza artificiale nel carbon accounting e nella disclosure ESG", realizzato nell'ambito dell'area "Sviluppo sostenibile", a cui è delegato il consigliere nazionale Gian Luca Galletti.



Nel documento si sottolinea come l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nel reporting di sostenibilità sta rivoluzionando il modo in cui le imprese monitorano, misurano e rendicontano le emissioni di carbonio. Infatti, con il rafforzamento del framework normativo eurounitario in tema di rendicontazione di sostenibilità, il conseguente incremento degli obblighi normativi e la necessità di gestire una sempre crescente quantità di dati necessari ai fini di una rendicontazione ESG accurata e tempestiva, i metodi tradizionali di Carbon Management Accounting (CMA) sinora adottati dalle imprese si sono rivelati inadeguati.



Il contributo approfondisce le intersezioni tra gli obblighi di reporting ESG e l'implementazione di strumenti basati sull’IA, evidenziando come le soluzioni l’AI-driven stiano radicalmente trasformando il sistema di contabilizzazione delle emissioni di carbonio non solo attraverso l’automatizzazione della raccolta e selezione dei dati, ma anche mediante l’analisi predittiva che consente di elaborare scenari volti a supportare il management aziendale nell’assunzione di decisioni in grado di garantire la conformità dell’impresa agli obblighi normativi di riferimento, a migliorare la qualità del reporting di sostenibilità, aumentando al contempo la trasparenza e robustezza della disclosure ESG.



Il contributo, inoltre, affronta le sfide e le opportunità introdotte dall'implementazione degli strumenti basati sull’IA nell’ambito della contabilità delle emissioni di carbonio, sollevando questioni di particolare attualità come l'integrazione dei dati tra i sistemi gestionali esistenti e gli strumenti AI-driven, la compatibilità dei differenti sistemi e la necessità di costituire in azienda dei team di lavoro multidisciplinari capaci di coniugare competenze IT (con particolare riferimento alle soluzioni basate sull’IA), ESG audit e CMA.



In sintesi, il contributo evidenzia il potenziale offerto dall’IA nel migliorare il sistema di CMA – quale aspetto centrale nella rendicontazione aziendale di sostenibilità –, fornendo anche raccomandazioni operative per il management aziendale, in modo da valorizzare le potenzialità dell’IA nell'ottica del miglioramento delle performance in tema di sostenibilità.

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