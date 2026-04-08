Milano 9:21
47.095 +3,71%
Nasdaq 7-apr
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Dow Jones 7-apr
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Londra 9:21
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile

Giornata poco mossa per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata del 7 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,6205 con prima area di resistenza vista a 0,6224. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,6198.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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