Collegi sindacali cooperative incaricati revisione legale, da Commercialisti relazione unitaria a soci

(Teleborsa) - Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento “La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti - La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci delle società cooperative in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 redatta ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c.”, realizzato nell’ambito delle attività dell’area “Società cooperative (adempimenti, reporting, revisione)” a cui è delegato il Consigliere Nazionale Gian Luca Galletti.







Il documento costituisce un aggiornamento di quello emanato lo scorso anno allo scopo di rafforzare l’impegno del Consiglio Nazionale al servizio dei commercialisti che svolgono il ruolo di componente del collegio sindacale di società cooperative, cercando di fornire una tipizzazione dei contenuti obbligatori, e di altri “consigliati”, della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative in merito al bilancio di esercizio.







La pubblicazione contiene l’inquadramento normativo relativo agli obblighi in capo ai componenti del collegio sindacale di società cooperative e, a seguire, una proposta di integrazione dei contenuti specifici dei modelli di relazione “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e “La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”, emanati dal Consiglio Nazionale il 19 marzo 2026, adeguandoli alle peculiarità del controllo nelle società cooperative.





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