Privacy, dai commercialisti un documento sulla gestione

(Teleborsa) - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento "La gestione della privacy negli studi professionali alla luce della normativa ISO/IEC 27701:2025", elaborato dalla Commissione "Privacy Studi professionali", coordinata dalla Consigliera nazionale Eliana Quintili nell’ambito dell’area di delega "Compliance e modelli organizzativi delle imprese".



Il documento nasce con l’obiettivo di fornire agli iscritti uno strumento operativo per affrontare in modo strutturato gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, anche alla luce dell’evoluzione del quadro normativo europeo e degli standard internazionali di riferimento.



In particolare, il lavoro approfondisce il modello di Privacy Information Management System (PIMS) introdotto dalla norma ISO/IEC 27701:2025, evidenziandone il ruolo nell’integrazione tra compliance normativa, gestione del rischio e governance organizzativa degli studi professionali.

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