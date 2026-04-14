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Francoforte: andamento sostenuto per Continental

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Continental
Bene la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, con un rialzo del 2,58%.
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