Milano 17:04
48.148 +1,31%
Nasdaq 17:04
25.632 +0,98%
Dow Jones 17:04
48.502 +0,59%
Londra 17:04
10.590 +0,07%
Francoforte 17:04
24.050 +1,30%

Francoforte: exploit di Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: exploit di Hellofresh
Seduta decisamente positiva per Hellofresh, che tratta in rialzo del 4,46%.
Condividi
```