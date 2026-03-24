Porto Aviation, il risultato operativo triplica nel 2025. Ricavi a 4,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Porto Aviation Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore aeronautico, ha chiuso il 2025 con un valore della produzione pari a 5.952.972 euro, con una crescita del 22,25% rispetto al 2024. Il valore riflette un andamento positivo delle vendite, in particolare nel corso del secondo semestre. La qualità della crescita risulta strutturalmente migliorata rispetto al 2024, con un peso maggiore dei ricavi commerciali ordinari rispetto alle componenti straordinarie che avevano caratterizzato l'esercizio precedente. I ricavi si attestano a 4.204.193 euro, in crescita del 10,84%.



L'EBITDA ammonta a 1.135.031 euro, in aumento del 125,21%. Il margine passa dal 10,3% del 2024 al 19,07% al 31 dicembre 2025. L'effetto leva positivo è trainato dalla crescita dei ricavi, dall'incremento del WIP in produzione e dalla capitalizzazione interna di costi R&S. L'EBIT ammonta a 814.245 euro, in aumento del 233,30%. Il risultato operativo supera di 3,3x quello del 2024. Il risultato d'esercizio ammonta a 530.019 euro, in aumento del 122,21%.



La Posizione Finanziaria Netta è pari a -1.050.172 euro (cassa netta) stazionaria rispetto a -1.060.202 euro al 31 dicembre 2024. La società si conferma in posizione "net cash", senza dipendenza dal credito bancario.



La società al termine dell'esercizio ha consegnato 11 velivoli e ha un backlog di 20 velivoli.



Il CdA ha deliberato, a fronte di un utile di esercizio pari a 530.019,44 euro, di proporre all'assemblea il pagamento di un dividendo ordinario, relativo all'esercizio 2025, con esclusione delle azioni proprie detenute dalla società alla record date, pari a 0,085 euro per azione, con data di stacco della cedola il 11 maggio 2026, record date il 12 maggio 2026 e payment date il 13 maggio 2026.

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