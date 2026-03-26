JPMorgan lavora a nuovo fondo che investe nel credito privato e consente riscatti del 7,5% a trimestre

(Teleborsa) - JPMorgan Chase & Co . sta pianificando un nuovo fondo che investirà nel credito privato e che consentirà agli investitori di riscattare il 7,5% a trimestre e, potenzialmente, di offrire prelievi mensili.



Il JPMorgan Public and Private Credit Fund, un fondo a intervalli, ha dichiarato in un prospetto informativo pubblicato questa settimana che "prevede attualmente" di offrire riacquisti del 7,5% delle quote ogni trimestre. JPMorgan ha chiesto alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense un'esenzione che le consentirebbe di effettuare riacquisti mensili, a un livello di almeno il 2%.



Questa iniziativa arriva in un momento in cui molti dei maggiori gestori di credito privato stanno limitando i prelievi trimestrali al 5%.



Nella sua richiesta alla SEC, JPMorgan ha affermato che "i riacquisti mensili, anziché trimestrali, offrono numerosi vantaggi e sarebbero quindi nell'interesse pubblico e nell'interesse degli azionisti".



Secondo il prospetto informativo, il nuovo fondo investirà almeno l'80% in titoli di credito, inclusa "una quota sostanziale" in crediti privati, nonché in prestiti quotati in borsa.

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