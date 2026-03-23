Londra: su di giri Entain

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di scommesse sportive e giochi , che mostra una salita bruciante del 5,99% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Entain più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di Entain ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 5,993 sterline. Primo supporto individuato a 5,417. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 6,569.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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