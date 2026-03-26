Londra: scambi negativi per Entain

(Teleborsa) - Sottotono la società di scommesse sportive e giochi , che passa di mano con un calo del 2,96%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Entain rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di Entain resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,651 sterline. Supporto visto a quota 5,503. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 5,799.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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