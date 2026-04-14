Madrid: scambi al rialzo per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Bene la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , con un rialzo del 2,16%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Cellnex Telecom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,15%, rispetto a +3,53% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cellnex Telecom , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 30,44 Euro. Primo supporto visto a 29,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 29,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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