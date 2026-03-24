Madrid: andamento sostenuto per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , in guadagno del 2,09% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Cellnex Telecom rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Cellnex Telecom evidenzia un declino dei corsi verso area 25,51 Euro con prima area di resistenza vista a 26,15. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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