New York: andamento negativo per Linde
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società specializzata nella produzione di gas industriali, che mostra un decremento del 2,00%.
Lo scenario su base settimanale di Linde rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Linde rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 502,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 495,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 509,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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