New York: andamento negativo per Linde

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società specializzata nella produzione di gas industriali , che mostra un decremento del 2,00%.



Lo scenario su base settimanale di Linde rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Linde rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 502,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 495,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 509,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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