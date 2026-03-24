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Wall Street crede in allentamento delle tensioni in Medio Oriente e chiude in netto rialzo

Commento, Finanza
Wall Street crede in allentamento delle tensioni in Medio Oriente e chiude in netto rialzo
(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell'1,38%, a 46.208 punti, spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.581 punti.

Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,22%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'S&P 100 (+1,14%).

Beni di consumo secondari (+2,46%), materiali (+1,49%) e informatica (+1,46%) in buona luce sul listino S&P 500.

Al top tra i giganti di Wall Street, 3M (+3,79%), Sherwin Williams (+3,46%), Home Depot (+3,16%) e Caterpillar (+3,06%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su United Health, che ha archiviato la seduta a -2,20%.

Preda dei venditori Walt Disney, con un decremento dell'1,57%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Palantir Technologies (+6,74%), Insmed (+5,87%), Broadcom (+4,08%) e ASML Holding (+3,98%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Micron Technology, che ha chiuso a -4,39%.

Si concentrano le vendite su Thomson Reuters, che soffre un calo del 2,56%.

Vendite su Linde, che registra un ribasso del 2,07%.

Seduta negativa per Alnylam Pharmaceuticals, che mostra una perdita dell'1,77%.
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