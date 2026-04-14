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New York: in calo Linde
Migliori e peggiori
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In breve
14 aprile 2026 - 16.10
Retrocede la
società specializzata nella produzione di gas industriali
, con un ribasso del 2,00%.
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