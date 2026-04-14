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New York: in perdita Akamai Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Akamai Technologies
In forte ribasso il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che mostra un -4,9%.
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