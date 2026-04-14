New York: rosso per Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia , con una flessione del 2,00%.



Lo scenario su base settimanale di Baker Hughes Company rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Baker Hughes Company restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 62,01 USD. Il supporto più immediato è stimato a 60,8. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 60,3, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```