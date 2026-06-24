A Wall Street si scatenano gli acquisti trainati dal Dow Jones

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti a Wall Street, con l'attenzione degli investitori oggi tutta rivolta ai risultati di Micron
, considerata uno dei principali termometri della domanda globale legata all’intelligenza artificiale.
Intanto, S&P Dow Jones Indices
ha comunicato
che Alphabet
sostituirà Verizon Communications
nel Dow Jones Industrial Average (DJIA) a partire dall'apertura delle contrattazioni di lunedì 29 giugno 2026. Honeywell International
, già presente nel Dow Jones, scorporerà Honeywell Aerospace
in un'operazione che dovrebbe concludersi proprio il 29 giugno. Dopo lo scorporo, la società madre di Honeywell rimarrà nel DJIA con la nuova denominazione di Honeywell Technologies mentre Honeywell Aerospace verrà aggiunta agli indici S&P 500 e 100 lunedì 29 giugno.
Il Dow Jones
continua la giornata con un aumento dello 0,80%, a 52.080 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 7.391 punti.
Senza direzione il Nasdaq 100
(-0,06%); in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,28%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari
(+2,04%), beni industriali
(+1,48%) e materiali
(+0,87%). Il settore energia
, con il suo -1,86%, si attesta come peggiore del mercato.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Home Depot
(+5,03%), Sherwin Williams
(+4,46%), 3M
(+3,80%) e Amazon
(+2,52%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron
, che continua la seduta con -2,52%.
Si concentrano le vendite su Verizon Communication
, che soffre un calo del 2,44%.
Discesa modesta per Goldman Sachs
, che cede un piccolo -1%.
Pensosa Walt Disney
, con un calo frazionale dello 0,96%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Booking Holdings
(+7,82%), Axon Enterprise
(+6,60%), MercadoLibre
(+5,65%) e AirBnb
(+5,15%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MicroStrategy Incorporated
, che ottiene -8,36%.
Tonfo di Western Digital
, che mostra una caduta del 4,80%.
Lettera su Seagate Technology
, che registra un importante calo del 4,53%.
Scende Baker Hughes Company
, con un ribasso del 4,52%.