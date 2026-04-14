New York: scambi negativi per Verizon Communication
(Teleborsa) - Retrocede il gestore telefonico, con un ribasso del 2,29%.
La tendenza ad una settimana della big delle tlc è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Verizon Communication, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 44,12 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 44,79 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 43,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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