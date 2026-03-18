Milano 17:35
44.741 -0,33%
Nasdaq 21:00
24.425 -1,43%
Dow Jones 21:03
46.225 -1,63%
Londra 17:35
10.305 -0,94%
Francoforte 17:35
23.502 -0,96%

New York: scambi negativi per McDonald's

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per McDonald's
Ribasso composto e controllato per il gigante del fast food, che presenta una flessione del 2,60% sui valori precedenti.
Condividi
```