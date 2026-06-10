Amazon ottiene un finanziamento da 17,5 miliardi di dollari da pool di banche guidato da Citigroup

(Teleborsa) - Amazon.com ha ottenuto un finanziamento di 17,5 miliardi di dollari da un gruppo di banche guidato da Citigroup . Lo ha comunicato l'azienda in un documento depositato presso le autorità di regolamentazione. Il prestito arriva in un momento in cui le grandi società tecnologiche stanno ricorrendo a ingenti finanziamenti per espandere le infrastrutture dedicate all'intelligenza artificiale



Secondo il documento depositato mercoledì, gli istituti di credito hanno concordato di rendere disponibile il prestito a rate differite fino alla fine di settembre. Ogni qualvolta la società usufruisce del finanziamento, ha tre anni dalla data di erogazione per rimborsarlo.



Il prestito prevede un tasso di interesse superiore di 0,625-0,875 punti percentuali rispetto al Secured Overnight Financing Rate (SOFR), con l'importo esatto che dipenderà dal rating creditizio di Amazon.



Tra le altre banche coinvolte nell'operazione figurano anche JPMorgan Chase , Bank of America , HSBC e Wells Fargo .

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