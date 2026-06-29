Rocket Lab acquisirà Iridium Communications per 8 miliardi di dollari

closing atteso per metà 2027

(Teleborsa) - Effervescente Rocket Lab nel pre-market del Nasdaq dopo avere raggiunto un accordo per l'acquisizione di Iridium Communications per 54 dollari per azione, in una transazione in contanti e azioni che valuta la società di comunicazioni satellitari circa 8 miliardi di dollari.



L'operazione combinerà le capacità di lancio e di produzione di satelliti di Rocket Lab con la rete di satelliti in orbita terrestre bassa di Iridium. Gli azionisti di Iridium riceveranno 27 dollari in contanti e un certo numero di azioni ordinarie di Rocket Lab, calcolato in base a un rapporto di cambio, secondo quanto dichiarato lunedì.



Rocket Lab, con sede a Long Beach, in California, ha affermato che l'obiettivo è creare "un'azienda spaziale competitiva e verticalmente integrata che progetta, costruisce, lancia e gestisce le proprie costellazioni, fornendo capacità di comunicazione critiche a milioni di utenti in tutto il mondo".



Il perfezionamento dell'operazione è previsto per la metà del 2027. Nell'ambito dell'operazione, Rocket Lab ha ottenuto impegni per un finanziamento ponte senior garantito di 3,6 miliardi di dollari con scadenza a 364 giorni da Deutsche Bank e Wells Fargo .

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