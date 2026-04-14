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Petrolio a 95,16 dollari alle 15:40
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14 aprile 2026 - 15.40
Prezzo del greggio Wti a 95,16 dollari per barile alle 15:40.
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