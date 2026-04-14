Piazza Affari: balza in avanti Interpump
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore di pompe ad alta pressione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,03%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Interpump più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della società industriale sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 38,31 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 37,93. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 38,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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