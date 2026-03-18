Piazza Affari: risultato positivo per Interpump
(Teleborsa) - Bene il costruttore di pompe ad alta pressione, con un rialzo del 2,29%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Interpump, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della società industriale mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,84 Euro con area di resistenza individuata a quota 33,14. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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