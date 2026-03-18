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/ Piazza Affari: in forte denaro Interpump
Piazza Affari: in forte denaro Interpump
Migliori e peggiori
,
In breve
18 marzo 2026 - 12.30
Prepotente rialzo per il
costruttore di pompe ad alta pressione
, che mostra una salita bruciante del 4,65% sui valori precedenti.
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