Piazza Affari: scambi in positivo per Interpump

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore di pompe ad alta pressione , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Interpump mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,86%, rispetto a -0,71% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società industriale , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 32,62 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 33. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 32,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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