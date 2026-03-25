Piazza Affari: scambi in positivo per Interpump
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore di pompe ad alta pressione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Interpump mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,86%, rispetto a -0,71% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società industriale, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 32,62 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 33. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 32,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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