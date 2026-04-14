Premia Finance, Banca Finnat lima il target price e rivede a Buy la raccomandazione

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato il target price a 0,80 euro per azione (da 1,0 euro) e migliorato la raccomandazione a "Buy" (da Hold) sul titolo Premia Finance , società quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della mediazione creditizia, focalizzata sul segmento dei finanziamenti personali, con particolare specializzazione nella Cessione del Quinto.



Gli analisti ricordano che Premia Finance ha archiviato il 2025 con ricavi in crescita del 16,3% a 7,0 milioni (6,8 milioni le previsioni di Banca Finnat). Il margine operativo lordo si è attestato a 294 mila euro, sostanzialmente in linea con il dato 2024, sebbene inferiore ai 404 mila euro stimati dagli analisti. L’incremento degli ammortamenti (+21,41%) ha inciso sul risultato operativo netto, in calo dell’81,04% a 11 mila euro a fine 2025. Il risultato netto è negativo per 323 mila euro, a fronte di un utile stimato in 51 mila euro.

A dicembre 2025 l'emittente aveva perfezionato la cessione del 51% detenuto in Prestito Più, con una minusvalenza di circa 356 mila euro.



Alla luce dei risultati conseguiti nel 2025, gli analisti hanno aggiornato le stime per il periodo previsionale 2026-2029. Il Valore della Produzione è atteso crescere da 7,8 milioni nel 2026 a 9,3 milioni nel 2028 (precedente stima: 9,5 milioni), per attestarsi a 10,2 milioni nel 2029. L’EBITDA è stimato aumentare da 474 mila euro nel 2026 a 635 mila euro nel 2028 (precedente stima: 672 mila euro), per giungere a 750 mila euro nel 2029. Il risultato netto è atteso tornare positivo nel 2026 e attestarsi a 239 mila euro nel 2029.









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