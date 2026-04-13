Execus, Banca Finnat incrementa target price e vede ritorno all'utile netto dal 2026

(Teleborsa) - Banca Finnat ha incrementato a 2,2 euro per azione (dai precedenti 2,1 euro) il target price su Execus, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti scrivono che i risultati consolidati al 31 dicembre 2025 mostrano ricavi di vendita pari a 9,2 milioni di euro, in crescita del 100% rispetto al 2024 e a fronte di un target previsto per fine anno pari a 8,4 milioni, mentre il valore della produzione si è attestato a 9,6 milioni rispetto ai 5,2 milioni del 2024 e rispetto alle stime pari a 8,8 milioni. Tale dinamica riflette sia l'ampliamento del perimetro di consolidamento sia una crescita organica sostenuta. Il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 1 milione di euro, rispetto alle 293 mila euro del 2024 e rispetto alle 904 mila euro stimate. Tuttavia, l'Ebit si è mantenuto negativo per 269 mila euro, dall'utile operativo atteso per il 2025 pari a 204 mila euro, risentendo dell'incremento degli ammortamenti legati principalmente agli investimenti in asset immateriali. Analogamente, la perdita netta si è attestata a 460 mila euro, dalla perdita di 549 mila euro del 2024. La posizione finanziaria netta appare sostanzialmente in equilibrio, con un debito netto pari a 22 mila euro.



Alla luce dei risultati consuntivi 2025, Banca Finnat ha aggiornato le stime per il periodo previsionale 2026–2029. Prevede una crescita del valore della produzione che dovrebbe raggiungere gli 11,2 milioni di euro a fine 2026 e attestarsi a 15,5 milioni di euro nel 2029, per un CAGR 2025-2029 del 12,8%. L'Ebitda è ora atteso pari a 1,9 milioni di euro a fine 2026 per poi crescere a 3,4 milioni di euro a fine arco di piano, per una crescita media annua del 35,4% e una marginalità in progressivo miglioramento fino al 21,8% nel 2029. Si attende un ritorno all'utile netto già dal 2026, pari a 430 mila euro, con una crescita fino a 1,3 milioni di euro a fine 2029.

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