UBS taglia target price su Cucinelli, Moncler e Prada, conferma su Zegna

(Teleborsa) - UBS ha tagliato a 112 euro per azione (dai precedenti 120 euro) il target price su Brunello Cucinelli , casa di moda quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



All'interno di un report sul settore europeo, gli analisti hanno anche abbassato a 55 euro per azione (dai precedenti 60 euro) il target price su Moncler , gruppo del lusso italiano quotato su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Neutral". Su Moncler si è espressa anche HSBC , che ha limato il prezzo obiettivo a 70 euro da 72, confermando il "Buy"



UBS ha inoltre tagliato il target price su Prada, società di moda italiana quotata a Hong Kong, a 39 dollari di Hong Kong (da 44) e confermato quello su Ermenegildo Zegna , gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, a 11,5 dollari (rating Buy).







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