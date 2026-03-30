UBS taglia target price su Cucinelli, Moncler e Prada, conferma su Zegna
(Teleborsa) - UBS ha tagliato a 112 euro per azione (dai precedenti 120 euro) il target price su Brunello Cucinelli, casa di moda quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
All'interno di un report sul settore europeo, gli analisti hanno anche abbassato a 55 euro per azione (dai precedenti 60 euro) il target price su Moncler, gruppo del lusso italiano quotato su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Neutral". Su Moncler si è espressa anche HSBC, che ha limato il prezzo obiettivo a 70 euro da 72, confermando il "Buy"
UBS ha inoltre tagliato il target price su Prada, società di moda italiana quotata a Hong Kong, a 39 dollari di Hong Kong (da 44) e confermato quello su Ermenegildo Zegna, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, a 11,5 dollari (rating Buy).
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