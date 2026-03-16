Carlsberg, Berenberg alza giudizio a "buy"

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di birra Carlsberg, che segna alla Borsa di Copenaghen un rialzo dell'1,61% a 895,60 corone danesi (DKK). A sostenere i corsi del titolo il giudizio positivo di Berenberg, che ha migliorato la sua raccomandazione a "buy" dal precedente "hold". Il Target price è stato indicato in 1.090 corone danesi contro le 1.033 precedenti con un potenziale upside del 24%.



Il giudizio fa riferimento al recente acquisto di Britvic, che ha rimodulato i ricavi del gruppo, ora concentrati per il 60% su bevande e birra analcolica e solo per il 40% ancora legati alla birra.



Berenberg ha migliorato contemporaneamente anche il giudizio su Royal Unibrew per le stesse ragioni, indicando una raccomandazione "buy" sul titolo.





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