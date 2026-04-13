Alfonsino, Banca Finnat abbassa target price e vede utile nel 2026

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato a 0,47 euro per azione (da 0,53 euro) il target price su Alfonsino , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, confermando il giudizio sul titolo a "Buy".



Gli analisti ricordano che il 2025 rappresenta il primo anno di piena operatività del modello Rushers (introdotto nel febbraio 2024) che prevede l'incasso diretto delle consegne direttamente in capo ai corrieri, con una significativa riduzione dei costi per servizi e un conseguente miglioramento dei margini operativi.



Alfonsino ha archiviato il 2025 con un significativo miglioramento della performance operativa, a fronte di ricavi sostanzialmente stabili a 2,7 milioni di euro (vs 2,8 milioni nel 2024) e valore della produzione pari a 4 milioni, in linea con l'esercizio precedente. L'EBITDA più che raddoppia, passando da 414 mila a 865 mila euro, mentre EBIT e risultato netto migliorano sensibilmente, con una perdita netta ridotta da 375 mila a 136 mila euro.



In considerazione dei risultati 2025, Banca Finnat ha aggiornato le stime per il periodo previsionale 2026-2029, incorporando un profilo di crescita più graduale dei ricavi e una revisione dei costi operativi. In particolare, stima un valore della produzione pari a 4,4 milioni di euro nel 2026 e in crescita fino a 6 milioni nel 2029 (CAGR 2025-2029 pari al 10,38%), riflettendo una traiettoria di crescita più prudente rispetto alle precedenti attese (CAGR 2024-2028 pari al 25,03%). L'EBITDA è ora previsto a 1 milioni a fine 2026 (rispetto a 1,6 milioni delle precedenti stime) e a 1,6 milioni nel 2029, sostenuto da un progressivo miglioramento della leva operativa. L'EBIT è previsto tornare positivo già nel 2026, attestandosi a 73 mila euro (vs 695 migliaia precedentemente stimati), per crescere a 279 mila euro nel 2027 e raggiungere 660 mila euro nel 2029. Di conseguenza, il risultato netto è atteso tornare in utile già dal 2026 (17 mila euro vs 471 mila delle stime precedenti), per poi aumentare a 175 mila euro nel 2027 (vs 724 mila precedenti), fino a 450 mila euro a fine 2029.

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